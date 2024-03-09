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200 مأمور متدرب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة...

أمن وقضاء
2024-03-09 | 04:31
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200 مأمور متدرب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة...
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200 مأمور متدرب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة...

أقيم في معهد تدريب الأفراد في عرمان الإحتفال بتخريج 200 مأمور لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة، بحضور ممثل عن قائد الجيش العماد جوزيف عون وممثل عن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

ألقى العميد أنور حمية كلمة بإسم اللواء طوني صليبا عبر من خلالها عن البطولة التي يتحلى بها أفراد أمن الدولة في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على المهام التي تنتظرهم والتي ستحدد هويتهم الوطنية والشخصية.

وقد شكر بإسم مديرية أمن الدولة الدعم الأخوي التاريخي الذي يقدمه الجيش اللبناني وعلى رأسه العماد جوزيف عون.

وبعد عرض التحية، وبحضور المدعوين وضباط المعهد، شرب الجميع نخب المناسبة وتم تبادل الدروع التذكارية.


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