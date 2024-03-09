تيننتي: تعرض دورية مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني لإطلاق نار وإصابة آلية للجيش

أعلن المتحدث الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أنه "صباح اليوم، تعرضت دورية مشتركة مع الجيش اللبناني، في محيط عيتا الشعب، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جنوب الخط الأزرق، وقد أصيبت آلية للجيش اللبناني كانت ضمن الدورية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".