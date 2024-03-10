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ارتكب سرقات عدّة في النبطيّة... هذا مصيره
أمن وقضاء
2024-03-10 | 10:36
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ارتكب سرقات عدّة في النبطيّة... هذا مصيره
ادّعت مواطنة من سكّان مدينة النبطيّة ضدّ مجهول، بجرم سرقة كابلات كهربائية من الطابق الأرضي للمبنى حيث تقيم.
ومن خلال التّحريّات التي قامت بها عناصر مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، اشتبهت بأحد الأشخاص، ويدعى أ. ح. (مواليد عام 1981، لبناني) كذلك توافرت للمفرزة المذكورة معلومات مؤكّدة، عن قيام المشتبه به بسرقة من داخل محل تجاري في النبطيّة.
وعليه، نتيجة للمتابعة، تمّ توقيفه من قبل دوريّة من المفرزة، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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