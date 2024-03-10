الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في قضية "أبو سلة"... وهذه العقوبات

أمن وقضاء
2024-03-10 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في قضية &quot;أبو سلة&quot;... وهذه العقوبات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في قضية "أبو سلة"... وهذه العقوبات

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر يوم الخميس حكمها في قضية "أبو سلة"، إحدى أكبر الجرائم التي نظرت فيها خلال تاريخها، ومن أبرز المتهمين بارتكابها إلى جانب محمد منذر زعيتر "أبو سلة" هم نوح زعيتر وأولاده. وقد صدر الحكم وجاهيًا بحق ٢٨ موقوفًا وغيابيًا بحق ٣٢ متهم فارين من وجه العدالة، وذلك بعد أن عمدت الهيئة برئاسة العميد جابر إلى تقسيم الإستجواب الوجاهي إلى دفعتين حيث استجوبت المتهمين الموقوفين خلال عدة جلسات بعد أن طلبت داتا الإتصالات لجميع الموقوفين من المراجع المختصة، واستمدت إلى تقرير الأدلة الجنائية، والمواقع الجغرافية لأجهزة المتهمين الخليوية أثناء تنفيذ المداهمة التي وقعت خلالها الجريمة.

وجاء في الحكم أن المتهمين المحكومين أقدموا على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تشكيل مجموعة مسلحة بأسلحة حربية غير مرخصة بقيادة علي منذر زعيتر بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها على إطلاق النار من الأسلحة الحربية غير المرخصة التي يحوزونها على جنود الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة، ما أدى إلى قتل العريف زين العابدين شمص ومحاولة قتل وجرح عدد من العسكريين، كما أقدم الخمسة الأول على مراقبة تحركات دوريات الجيش اللبناني والإفادة عنها إلى باقي المدعى عليهم لتمكينهم من الإفلات من التوقيف، وأقدم الثامن على تأمين الطبابة والعلاج الطبي اللازم لتمكين المدعى عليه علي منذر زعيتر من الفرار.

وقد حكمت المحكمة محمد منذر زعيتر (أبو سلة) و٣١ آخرين بالإعدام غيابيًا، والآخرين بعقوبة الأشغال الشاقة التي تراوحت بين تسعة أشهر و٧ سنوات، باستثناء المتهم الذي أمن الطبابة فقد حكم بالأشغال الشاقة مدة ستة أشهر، وأعلنت المحكمة براءة ٤ متهمين في القضية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدائمة

أصدرت

حكمها

"أبو

سلة"...

العقوبات

LBCI التالي
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
تيننتي: تعرض دورية مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني لإطلاق نار وإصابة آلية للجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-27

زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة العسكرية هو التمديد لقائد الجيش على الرغم من الفرصة الذهبية لفرنجية للتخلص من منافسه للرئاسة فالإنفتاح هو من سمات فرنجية وهذه الخطوة تسجل له

LBCI
منوعات
2024-03-09

في هذا البلد... كلاب تتنافس على لقب "أفضل كلب أصيل": وهذه المتطلبات! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-03-07

إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة أشخاص في قضية سرقة مخطوطات أغنية "هوتيل كاليفورنيا"

LBCI
صحف اليوم
2024-03-07

معلومات ديبلوماسية لـ"نداء الوطن": هوكشتاين تراجع عن شروط إنسحاب حزب الله وهذه أولويته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:36

ارتكب سرقات عدّة في النبطيّة... هذا مصيره

LBCI
أمن وقضاء
09:50

توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-09

تيننتي: تعرض دورية مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني لإطلاق نار وإصابة آلية للجيش

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-09

شعبة المعلومات تلقي القبض على متورطين في نقل الدراجات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

LBCI
موضة وجمال
2023-08-30

شهر الموضة يبدأ من طوكيو ويختتم في باريس...

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-09

روبوت أثار الجدل... تحسس جسد مراسلة عربية خلال مهرجان للتكنولوجيا في السعودية! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-10

وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل في الأسابيع القليلة الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع

LBCI
أخبار دولية
14:56

إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح

LBCI
رياضة
14:50

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس

LBCI
أخبار دولية
14:48

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان ممر لتمويل حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بعد إنتخابها وصيفة أولى لملكة جمال العالم... ماذا تقول ياسمينا زيتون؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
منوعات
15:45

تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

LBCI
خبر عاجل
14:01

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
12:26

دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

LBCI
اخبار البرامج
16:14

عبد الغني طليس في تصريح ناري: "أنا ضدّ زواج المتعة ولكنني مع الزنى"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More