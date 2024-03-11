الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف عصابة سرقة دراجات تُباع لاحقاً عبر "فايسبوك"
أمن وقضاء
2024-03-11 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف عصابة سرقة دراجات تُباع لاحقاً عبر "فايسبوك"
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أحد الأشخاص بعرض درّاجات مسروقة للبيع عبر تطبيق "فايسبوك"، وذلك بعد تزوير أوراقها.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لقطعات الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة مستخدم الصفحة الإلكترونية على التطبيق المذكور، والمتورطين بعمليات سرقة وبيع الدّراجات، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:
ط. س. (مواليد عام 1977، لبناني) وهو مستخدم الصفحة على تطبيق "فايسبوك".
س. أ. (مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة.
بعد المتابعة، تبيّن أن الأوّل يستخدم إحدى البؤر في الشّويفات، لإخفاء الدراجات الآليّة المسروقة، ليتم عرضها للبيع، عبر "فايسبوك".
بتاريخ 26-02-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة البؤرة المذكورة في الشّويفات، حيث أوقفته، وضبطت /10/ درّاجات مسروقة. وبالتزامن، تم توقيف الثّاني في محلّة "غاليري سمعان"، على متن دراجة آليّة، تبيّن انها مسروقة، ودراجة أخرى كان ينوي بيعها إلى الأول.
بالتّحقيق معهما، اعترف (ط. س.) أنه يقوم بشراء الدّراجات من (س. أ.)، ويقوم بعرضها للبيع عبر صفحته على "فايسبوك" مقابل عرضٍ مغرٍ. كما اعترف الثاني أنه يشتري الدّراجات من شخص يملك مستودعًا للدرّاجات الآليّة في محلّة صبرا، بأسعار مغرية، مع علمه المسبق بأنها مسروقة.
على الفور، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في "صبرا" وضبطت في داخله /5/ دراجات مسروقة.
اجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، وسيتم تسليم الدراجات الآليّة المضبوطة إلى مالكيها، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص. ولا يزال العمل مستمراً لتوقيف باقي المتورطين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
عصابة
دراجات
تُباع
لاحقاً
"فايسبوك"
التالي
إنقاذ مركب على متنه سوريون كانوا غادروا بصورة غير شرعية
العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في قضية "أبو سلة"... وهذه العقوبات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-01-27
مداهمة في عين الرمانة... توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آليّة بِزَيّ "شرطة بلدية"
أمن وقضاء
2024-01-27
مداهمة في عين الرمانة... توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آليّة بِزَيّ "شرطة بلدية"
0
امن وقضاء
2024-03-03
توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة في بلدة شارون
امن وقضاء
2024-03-03
توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة في بلدة شارون
0
امن وقضاء
2024-01-20
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب
امن وقضاء
2024-01-20
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة تستهدف محلات تجارية ومنازل ودراجات آلية في منطقة إقليم الخروب
0
أمن وقضاء
2024-03-08
عصابة جديدة تنشط بسرقة دراجات آلية وقعت في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-03-08
عصابة جديدة تنشط بسرقة دراجات آلية وقعت في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:27
إنقاذ مركب على متنه سوريون كانوا غادروا بصورة غير شرعية
أمن وقضاء
06:27
إنقاذ مركب على متنه سوريون كانوا غادروا بصورة غير شرعية
0
أمن وقضاء
12:48
العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في قضية "أبو سلة"... وهذه العقوبات
أمن وقضاء
12:48
العسكرية الدائمة أصدرت حكمها في قضية "أبو سلة"... وهذه العقوبات
0
أمن وقضاء
10:36
ارتكب سرقات عدّة في النبطيّة... هذا مصيره
أمن وقضاء
10:36
ارتكب سرقات عدّة في النبطيّة... هذا مصيره
0
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-02-27
"رئاسيًا"..تأجيل لا تعجيل (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-02-27
"رئاسيًا"..تأجيل لا تعجيل (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2024-02-28
الدفاع المدني في جنوب لبنان: استشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا
آخر الأخبار
2024-02-28
الدفاع المدني في جنوب لبنان: استشهاد رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفرا
0
آخر الأخبار
06:36
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن
آخر الأخبار
06:36
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن
0
فنّ
01:38
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
فنّ
01:38
"رجل سحقه الشك من أجل اختراع غيّر تاريخ البشرية"... "أوبنهايمر" يحصد 7 جوائز أوسكار بينها أفضل فيلم وهذه قصته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
3
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
4
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
5
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
7
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
8
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More