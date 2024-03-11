إنقاذ مركب على متنه سوريون كانوا غادروا بصورة غير شرعية

لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريًّا بينهم نساء كانوا على متنه.

وقد عمل الجيش على مساعفتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، ونقْل المركب إلى الشاطئ.