توقيع بروتوكول تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام لإدارة الصحة في الجيوش الفرنسية MGA Jacques Margery بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro. وتناول البحث التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الوضع الراهن والتحديات الاستثنائية التي تواجهها.



ووقّع رئيس الطبابة العسكرية والمدير العام لإدارة الصحة في الجيوش الفرنسية بروتوكول تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، تضمن دعم الطبابة العسكرية في مجالات تدريب الطواقم الطبية، وتأمين مواد ومعدات طبية، وتطوير المستوصفات العسكرية.