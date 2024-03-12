الطيران الاسرائيلي يستهدف منطقة السفري في بعلبك

استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مبنى عبر شنّ غارتين في محلة "ضهور العيرون" على طريق بعلبك- رياق الدولية، بين بلدتي السفري وسرعين، ما أدى بحسب المعلومات الاولية الى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.



وهرعت سيارات الاسعاف الى المنطقة المستهدفة، كما تم قطع الطريق في المحلة في الاتجاهين.