العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل

عثر منذ بعض الوقت على صاروخ غير منفجر تحت الطريق العام في بلدة حراجل الكسروانية يعتقد أنه سقط من إحدى الطائرات الإسرائيلية خلال تحليقها متجهةً إلى البقاع لتنفيذ غارات.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والخبير العسكري الذي يعمل على تفكيك الصاروخ.