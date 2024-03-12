بشير خضر: شهيدان وستة جرحى حصيلة الغارتين على النبي شيت وسرعين

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "إكس أن "حصيلة الغارة التي استهدفت منزلًا مهجورًا في النبي شيت ومستودعًا للسجاد في سرعين شهيدان وستة جرحى".