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صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش

أمن وقضاء
2024-03-12 | 13:10
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صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش
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صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 12 / 3 /2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل - فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي.

وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن الوحدة المختصة تجري الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان.

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