صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 12 / 3 /2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل - فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن الوحدة المختصة تجري الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان.