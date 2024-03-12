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صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش
أمن وقضاء
2024-03-12 | 13:10
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صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 12 / 3 /2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل - فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي.
وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن الوحدة المختصة تجري الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان.
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