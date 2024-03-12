شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من الجنسية الهندية في الدكوانة وتوقف القاتل

بتاريخ 29-2-2024، عثر على جثة شخص من التابعية الهندية معروف في محلة الدكوانة بإسم "جيسي" مجهول باقي الهوية، وذلك بعد سقوطه من الطابق الرابع، وقد تم تداول أخبار تفيد بأنه أقدم على الإنتحار بالسقوط من شقته.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والإستعلامية في محيط المكان للإشتباه بحصول جريمة قتل.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات وفي خلال ساعات معدودة، إشتبهت الشعبة بضلوع شخص بجريمة قتل "جيسي" وهو المواطن:

س. ك. (من مواليد عام ١٩٧٥).



وعلى الفور وبالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المشتبه فيه في محلة الدكوانة، وكانت آثار كدمات ظاهرة على وجهه.



وبالتحقيق معه، أنكر في بادىء الأمر تورطه بجريمة القتل، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، عاد واعترف بتنفيذه الجريمة وذلك على خلفية قيام المجني عليه بالتعرض لصديقته والتحرش بها، فحصل شجار بينهما تطور إلى عراك وتضارب، عندها أقدم على دفعه من شرفة المنزل في الطابق الرابع.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.