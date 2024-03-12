الجيش: توقيف لبناني في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل لإقدامه على سرقة منازل في البلدة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل، اللبناني (ح. ز.) لقيامه بأعمال السرقة.



وبحسب البيان، فإنه بالتحقيق معه اعترف أنه بتواريخ مختلفة وبعد نزوح أهالي البلدة أقدم على الدخول إلى عدد من المنازل غير المأهولة منذ بداية الحرب وسرقة محتوياتها وإضرام النيران فيها. وقد ضبطت بحوزته كمية من المسروقات بالإضافة إلى دراجتَين ناريتَين.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.