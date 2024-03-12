الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
2024-03-12 | 19:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
وقع إشكال في منطقة مجدليون شرق مدينة صيدا، بين أحد الأشخاص ودورية تابعة لعناصر شرطة بلدية مجدليون، تخلله اعتداء على سيارة الدورية واحد عناصرها الذي أصيب بجروح، وتم نقله إلى مستشفى عسيران في صيدا للمعالجة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وأكد رئيس بلدية مجدليون بطرس صليبا في بيان، أن الاشكال حصل خلال محاولة عناصر الشرطة منع أحد افراد آلـ (ز) من إطلاق المفرقعات النارية، بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والتي تسبب ازعاجا للقاطنين في البلدة وجوارها".
واستنكر صليبا هذه الحادثه، مؤكدا انه "سيتقدم بشكوى ضد المعتدي على الشرطي البلدي وسيارة البلدية".
وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
اشكال
مجدليون
شرطة البلدية
التالي
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
الطيران الاسرائيلي يستهدف منطقة السفري في بعلبك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-28
نصار لـ"حوار المرحلة": أي اعتداء على الاراضي اللبناني هو اعتداء على سيادتنا ووجود مجموعات غير لبنانية على ارض لبنان هو شكل من اشكال ضرب السيادة اللبنانية
آخر الأخبار
2024-02-28
نصار لـ"حوار المرحلة": أي اعتداء على الاراضي اللبناني هو اعتداء على سيادتنا ووجود مجموعات غير لبنانية على ارض لبنان هو شكل من اشكال ضرب السيادة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-02-13
اشكال وإلقاء قنابل في جبل البداوي
أخبار لبنان
2024-02-13
اشكال وإلقاء قنابل في جبل البداوي
0
منوعات
2024-02-13
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
2024-02-13
بعد الاشكالات المتتالية مع زوجها سافرت من لبنان وهذه وجهتها... هل حصل الانفصال بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
0
أمن وقضاء
2024-02-09
قتيلان واربعة جرحى باشكال في صور
أمن وقضاء
2024-02-09
قتيلان واربعة جرحى باشكال في صور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:57
الجيش: توقيف لبناني في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل لإقدامه على سرقة منازل في البلدة
أمن وقضاء
16:57
الجيش: توقيف لبناني في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل لإقدامه على سرقة منازل في البلدة
0
أمن وقضاء
13:57
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من الجنسية الهندية في الدكوانة وتوقف القاتل
أمن وقضاء
13:57
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل شاب من الجنسية الهندية في الدكوانة وتوقف القاتل
0
أمن وقضاء
13:10
صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش
أمن وقضاء
13:10
صاروخ غير منفجر في حراجل... وهذا ما أعلنته قيادة الجيش
0
أمن وقضاء
12:57
مجلس نقابة محامي بيروت شجب الاعتداء على خلف ومحامين أمام قصر العدل: قررنا إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي
أمن وقضاء
12:57
مجلس نقابة محامي بيروت شجب الاعتداء على خلف ومحامين أمام قصر العدل: قررنا إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
17:21
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
منوعات
17:21
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-03-11
معلومات تشير إلى شنّ غارتين الاولى على مستودع في محلة انصار خلف دار الامل والثانية على هنغار بين شمسطار وطاريا
آخر الأخبار
2024-03-11
معلومات تشير إلى شنّ غارتين الاولى على مستودع في محلة انصار خلف دار الامل والثانية على هنغار بين شمسطار وطاريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
آخر الأخبار
2024-03-04
الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-03-04
الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
2
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
3
اقتصاد
03:08
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:08
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
4
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
5
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
6
منوعات
10:30
اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!
منوعات
10:30
اللحظات الأخيرة المرعبة للعائلة المنكوبة في جبال الألب تُكشف... هذا ما حاولوا فعله قبل أن يتجمدوا حتى الموت!
7
فنّ
11:26
تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)
فنّ
11:26
تامر حسني يخسر مليون متابع على فيسبوك خلال ساعات... دعوات لإلغاء متابعته والسبب: إعلان رمضاني؟! (فيديو)
8
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More