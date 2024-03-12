اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل

وقع إشكال في منطقة مجدليون شرق مدينة صيدا، بين أحد الأشخاص ودورية تابعة لعناصر شرطة بلدية مجدليون، تخلله اعتداء على سيارة الدورية واحد عناصرها الذي أصيب بجروح، وتم نقله إلى مستشفى عسيران في صيدا للمعالجة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



وأكد رئيس بلدية مجدليون بطرس صليبا في بيان، أن الاشكال حصل خلال محاولة عناصر الشرطة منع أحد افراد آلـ (ز) من إطلاق المفرقعات النارية، بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والتي تسبب ازعاجا للقاطنين في البلدة وجوارها".



واستنكر صليبا هذه الحادثه، مؤكدا انه "سيتقدم بشكوى ضد المعتدي على الشرطي البلدي وسيارة البلدية".



وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.