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توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
2024-03-13 | 04:37
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توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في مناطق جبل لبنان
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج عملة مزيفة ضمن مناطق محافظة جبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ب. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني)، وهو من أصحاب السوابق بجرم سرقة.
وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه بالجرم المشهود بالتنسيق مع القضاء.
وبتاريخ 9-3-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في أثناء قيامه بترويج العملة المزيفة في محلة الحازمية.
وبتفتيشه، ضبطت بحوزته مبلغ 2100 دولار أميركي مزيف، قطعة من مادة حشيشة الكيف، كمية من الحبوب المخدرة (كبتاغون - بنزكسول)، سيجارة من مادة حشيشة الكيف، "شفرة كاتر"، وهاتف خلوي.
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيفة التي يستحصل عليها من بلدة بريتال. كما اعترف بتعاطي المخدرات.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مزيفة
مناطق
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