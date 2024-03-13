في مرج حاروف - النبطية... سوري يقتل زوجته بالسكين ويفر هاربًا

هزت صباح اليوم جريمة قتل مروعة في منطقة مرج حاروف - النبطية، حيث أقدم السوري ع.ع.غ. (38 عامًا) على ذبح زوجته ز.ع.ح. (33 عامًا) بالسكين داخل شقة يقطنها في مرج حاروف.



وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية، وأفيد عن فرار الجاني.