قتيل في بلدة الخريبة البقاعية

تطور خلاف فردي بين أشخاص داخل بلدة الخريبة إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة المواطن ي.ف. (35 سنة)، وما لبث أن فارق الحياة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد نقلت جثته إلى براد مستشفى "دار الأمل الجامعي" في بعلبك.



وتدخلت القوى الأمنية لضبط الوضع داخل البلدة.