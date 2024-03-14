مصلحة حماية المستهلك سطرت محضر ضبط في حق ملحمة في النبطية وجالت على متاجر المدينة

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بدوريات تفتيشية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة مكتب النبطية في مدينة النبطية والنبطية الفوقا وكفرتبنيت على محال اللحوم والدواجن والخضار والمواد الغذائية والعصائر الرمضانية، حيث سطر محضر ضبط في حق صاحب ملحمة لبيعه لحوم مثلجة على أنها طازجة، وتم سحب عينة من عصائر الجلاب لفحصها في المختبر وأنذر بعض المحال بضرورة إعلان الأسعار على كل السلع المعروضة.