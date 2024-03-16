توقيف 3 سوريين لسرقتهم بستان "أفوكا" في الحوش- صور

أوقفت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة السوريين "ع.م"، "أ.م" ووالدتهما "ت.م" لقيامهم بسرقة بستان من فاكهة الأفوكا في محلة الحوش- قضاء صور، حيث تم توقيفهم، بناء لإشارة القضاء المختص.وختم المحضر وإيداعه مع الموقوفين والمضبوطات إلى مفرزة صيدا القضائية في قوى الأمن الداخلي.