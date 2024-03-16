أنغا فؤاد زورافلوفا غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: أنغا فؤاد زورافلوفا (من مواليد عام 1983، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 6-3-2024 منزلها الكائن في المنصورية، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 860226-24 للإدلاء بما لديهم من معلومات.