قتيل اثر خلاف وقع بين أشخاص خلال توزيع مساعدات غذائية في كفرشلان ـ الضنية

قُتل المدعو م. ع. من بلدة كفرشلان ـ الضنية نتيجة إصابته من طريق الخطأ بطلق ناري في بطنه خلال إشكال وقع في محلة حي العرب في البلدة، تخلله إطلاق نار من أسلحة فردية على خلفية خلاف وقع بين أشخاص خلال توزيع مساعدات غذائية.



ونقل المصاب إثر ذلك إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.



وأفيد بأن قسم الطوارئ في المركز المذكور، قد شهد حالة من الهرج والمرج وتحطيم بعد المحتويات من قبل بعض أقارب المصاب بعد علمهم بوفاته.



وتوجهت قوة من الجيش إلى البلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء إليها.