4 جرحى بإشكال عائلي في طاريا

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك بأن خلافا بين أشخاص من عائلة "ح" في بلدة طاريا، تطور إلى إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة (ع.م.ح) بطلقة في قدمه، ونقل إلى مستشفى رياق العام للمعالجة.



وعلى إثر ذلك، عمد أشقاء الجريح إلى إطلاق رشقات من الرصاص باتجاه منزل مطلق النار، مما أدى إلى إصابة (م.م.ح) وابنتيه "ف" و "ر"، وتم نقلهم إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة.



وتنفذ قوة من الجيش عمليات دهم، بحثا عن مطلقي النار.