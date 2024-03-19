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شقيقتان تبيعان ذهباً مغشوشا... هذا مصيرهما

أمن وقضاء
2024-03-19 | 10:57
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شقيقتان تبيعان ذهباً مغشوشا... هذا مصيرهما
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شقيقتان تبيعان ذهباً مغشوشا... هذا مصيرهما

توافرت معلومات لدى فصيلة التّل في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام سيّدتَين من التّابعيّة السّوريّة ببيع ذهب مغشوش على أنه حقيقيّ.

وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد السّيّدتَين في شارع عزمي - طرابلس.

على الفور، توجّهت دوريّة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيفهما، وهما كلٌّ من:

-ل. و. (من مواليد عام 1998، سورية الجنسية)
-ن. و. (من مواليد عام 1996، سورية الجنسية) 

وبتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما كمّيّة من الذّهب المغشوش، ومبلغ مالي.

وأودعتا القطعة المعنية، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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