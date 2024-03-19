قتيلان و3 جرحى في إشكال بين عرب قب الياس

وقع إشكال مساء اليوم، بين أشخاص من العرب في بلدة قب الياس، تطور إلى إطلاق نار أدى الى سقوط قتيلين هما (ع. م. ا. مواليد ١٩٩٨)، و(م. ا. مواليد ١٩٩٢).



وتم نقلهما إلى مستشفى فرحات في البقاع الغربي.



وأفادت المعلومات للوكالة الوطنية للاعلام عن وقوع ثلاثة جرحى وهم: (م. خ. ا. - ١٩٩٢). و(ج. ن. ا. ٢٠٠٧)، و(م. ر. ا. ٢٠٠٨)، وقد نقلوا إلى مستشفى البقاع للمعالجة، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات.