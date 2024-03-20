نهاد وابنها خرجا ولم يعودا... هل من يعرف عنهما شيئاً؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودَين: نهاد مخول مخول (من مواليد عام 1968، لبنانية) وابنها مايكل باسكال قسطنطين (من مواليد عام 2005، لبناني) اللذين غادرا بتاريخ 16-03-2024 منزلهما الكائن في محلّة غرفين - جبيل، ولم يَعُودا لغاية تاريخه. علمًا أن مايكل من ذوي الاحتياجات الخاصة.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.