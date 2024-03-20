مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات... أوقف عند حاجز ضهر البيدر

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، على مسلك بيروت - البقاع، في تمام السّاعة ١٧،٠٠ من تاريخ 14-03-2024، شخصاً بحوزته بطاقة هويّة مغايرة (غير عائدة له)، ويقود سيّارة نوع "نيسان سانترا" من دون تسجيل، وتبيّن أنّه يدعى: ع. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)، ويوجد بحقّه مذكّرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.



وتم حجز السّيّارة، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.