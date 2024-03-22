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يُروّج المخدّرات في محلّة طريق المطار ومحيطها
أمن وقضاء
2024-03-22 | 04:28
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يُروّج المخدّرات في محلّة طريق المطار ومحيطها
توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في محلة طريق المطار والمناطق المجاورة على متن دراجة آلية.
على الفور، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: ن. د. خ. (مواليد عام 1999، فلسطيني).
وبتاريخ 18-3-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي تم ضبطها، بتفتيشه والدراجة عثر على:
/5/ مظاريف كوكايين مدوّن عليها "غرام نت اكسترا" زنتها بالكامل حوالى /18,2/ غ.
/9/ مظاريف كوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا" زنتها بالكامل حوالى /25,1/ غ.
/5/ مظاريف كوكايين مدوّن عليها " ٢/١ غرام أجنبي" زنتها بالكامل حوالى /13,4/ غ.
مظروفين كوكايين مدون عليها "Net" زنتهما بالكامل حوالى /7,1/ غ
هاتف خليوي ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في محلة طريق المطار والمناطق المجاورة على متن الدراجة الآلية التي أوقف على متنها.
تم حجز الدراجة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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