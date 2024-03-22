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يروج المخدرات في صحراء الشويفات... والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية تُوقفه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
2024-03-22 | 10:25
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يروج المخدرات في صحراء الشويفات... والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية تُوقفه بالجرم المشهود!
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في محلة صحراء الشويفات.
وبتاريخ 7-3-2024، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، نصبت له قوة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلة الشويفات، وتبيّن انه يدعى: ع. ع. (مواليد عام 1980، لبناني).
وبتفتيشه عثر بحوزته على 65 ظرفًا تحتوي على مادة الكوكايين وكمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، جميعها مقسّمة ومعدة للترويج، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وقد سلم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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المخدرات
صحراء الشويفات
توقيف
قوى الأمن الداخلي
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يُروّج المخدّرات في محلّة طريق المطار ومحيطها
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