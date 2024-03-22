نعمت مجدمي غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: نعمت علي مجدمي (مواليد عام 1996، سورية) التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في طرابلس - محلة القبة، حوالى الساعة 05:00 من تاريخ 10/03/2024، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أية معلومات عنها أو عن مكانها الإتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.