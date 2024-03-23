تبادل لاطلاق النار خلال مداهمات للجيش في بعلبك... وسقوط جريح

داهمت قوة من الجيش اللبناني والمخابرات منازل مطلوبين في بلدة الحدث غربي بعلبك. وحصل تبادل لاطلاق النار بين المطلوبين والقوة المداهمة، ما أسفر عن توقيف ر. ز. والجندي الفار حسين ع. ز. ووالده ح. ز. الذي اصيب بطلق ناري في رجله.