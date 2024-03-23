توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور

إدعى أحد المواطنين بتاريخ 5-3-2024، أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزله الكائن في منطقة صور - جل البحر، وسرقوا من داخله مبلغ 190,000 دولار أميركي و10 "أونصات" من الذهب، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف منفذي السّرقة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّات المتورطين بهذه العملية، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: ع. ق. (مواليد عام 1977، لبناني).



وبتاريخ 15-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في صيدا / الكورنيش البحري، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع، لون كحلي. وقد تم ضبط قسم من المبلغ المسروق يُقدّر بحوالى 107,000 دولار أميركي و10 "أونصات" ذهبية و3 بنادق صيد، وكميّة من الذهب بلغت قيمتها نحو 8,000 دولار أميركي، كان قد اشتراها الموقوف بالأموال المسروقة.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عملية السّرقة المذكورة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.