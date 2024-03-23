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تزامنا مع "زياح" أحد الشعانين... تحويل السير في الكحالة لفترة قصيرة يوم غد الأحد

أمن وقضاء
2024-03-23 | 10:23
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تزامنا مع &quot;زياح&quot; أحد الشعانين... تحويل السير في الكحالة لفترة قصيرة يوم غد الأحد
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تزامنا مع "زياح" أحد الشعانين... تحويل السير في الكحالة لفترة قصيرة يوم غد الأحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه "لمناسبة أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحيّة التي تتّبع التّقويم الغربي، يقام يوم الأحد 24-3-2024، قداديس في كنائس بلدة عاريا، تليها مسيرة مشاة، من مفرق بسوس / كنيسة السّيّدة، صعوداً إلى مفرق الكحالة / كنيسة مار أنطونيوس. لذلك، سيتم تحويل السّير، ما بين السّاعة 11:30 والسّاعة 12:10 من التّاريخ المذكور أعلاه، وفقاً لما يلي: صعوداً عبر الطريق الداخلي لبلدة بسوس، ونزولاً باتجاه بيروت، بدءًا من قصر الأمير مجيد إرسلان، عبر بلدة شويت".

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

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