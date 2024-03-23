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طفل قاصر عُثِرَ عليه في بلدة ميفدون - مفرق شوكين... هل تعرفون ذويه؟
أمن وقضاء
2024-03-23 | 11:16
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طفل قاصر عُثِرَ عليه في بلدة ميفدون - مفرق شوكين... هل تعرفون ذويه؟
قرابة السّاعة 13:00 من تاريخ اليوم 23-3-2024، عُثِر على طفل قاصر (15 عاماً تقريباً)، من ذوي الاحتياجات الخاصّة (أبكم)، في بلدة ميفدون الجنوبيّة – مفرق شوكين، ولا يوجد بحوزته أي مستند يُعرِّف عنه أو عن مكان إقامته.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن عائلته، إبلاغهم الحضور إلى مفرزة النبطيّة القضائية، أو الاتّصال على الرقم: 531226-07، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، وإعادته إلى ذويه.
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عُثِرَ
ميفدون
شوكين...
تعرفون
ذويه؟
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