مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام راشيا - المصنع (صور)

استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة على طريق عام راشيا المصنع في البقاع.



وعلم أن السيارة المستهدفة من نوع رابيد يملكها شخص لبناني من بلدة الصويري ويقودها مواطن سوري الجنسية.



وأصيب السائق بجروح بليغة، نقل على اثرها الى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.