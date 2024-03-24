الجيش: توقيف لبناني في طرابلس ودهم منازل مطلوبين في بلدتَي ريحا وصفرا - البقاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 23 / 3 /2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز دير البادرية - طرابلس اللبناني (م.ح.) لحيازته مسدسًا حربيًّا، كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدتَي ريحا وصفرا - البقاع، وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.