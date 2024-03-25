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سرقا عشرات الدراجات الآليّة من مناطق جبل لبنان... "المعلومات" كشفت هويتيهما وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
2024-03-25 | 06:27
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سرقا عشرات الدراجات الآليّة من مناطق جبل لبنان... "المعلومات" كشفت هويتيهما وهذه التفاصيل
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، حيث رُصِدَ مجهولان ينفذان عمليات سرقة دراجات آليّة في مناطق جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيامهما بسرقة دراجة في محلة طريق المطار.
على الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، ومن بينهما المدعو: م. د. (مواليد عام 2008، لبناني).
بتاريخ 19-03-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة حي السلم، حيث عملت على مداهمة منزله، وتوقيفه في داخله. وبتفتيشه ومكان إقامته، تم ضبط معدّات تستخدم في عمليات السرقة، ودراجتين آليّتين مسروقتين، وقطع غيار دراجات آليّة، وهاتف خلوي.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آليّة من مناطق الضاحية الجنوبية، والشويفات، وبشامون وطريق المطار. وأضاف انهما كانا يبيعانها في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني.
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