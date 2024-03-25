عمليتا دهم وتوقيف لبنانيَّين وسوريَّين في منطقي باب الحديد والقبة – طرابلس

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عمليتا دهم وتوقيف لبنانيَّين وسوريَّين في منطقي باب الحديد والقبة – طرابلس
أمن وقضاء
2024-03-25 | 17:28
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عمليتا دهم وتوقيف لبنانيَّين وسوريَّين في منطقي باب الحديد والقبة – طرابلس
على أثر إشكال وقع في منطقة باب الحديد – طرابلس تخلله إطلاق نار ورمي رمانات يدوية ما أدى إلى إصابة شخصين، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت اللبنانيَّين (م.ع.ن.) و(م.و.ن.) لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت رمانتين يدويتين وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.
كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة القبة – طرابلس، وأوقفت السوريَّين (ح.ح.ي.) و(ي.ج.)، وضبطت في حوزتهما مسدسين حربيَّين ورمانة يدوية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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