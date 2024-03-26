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مطلوب بجرائم عدّة دخل أحد مستشفيات البقاع بجواز سفر مُغاير... وشعبة المعلومات تكشف هويّته الحقيقيّة وتوقفه

أمن وقضاء
2024-03-26 | 03:29
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مطلوب بجرائم عدّة دخل أحد مستشفيات البقاع بجواز سفر مُغاير... وشعبة المعلومات تكشف هويّته الحقيقيّة وتوقفه
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مطلوب بجرائم عدّة دخل أحد مستشفيات البقاع بجواز سفر مُغاير... وشعبة المعلومات تكشف هويّته الحقيقيّة وتوقفه

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين، توافرت معطيات بتاريخ 19-03-2024، حول دخول أحد الأشخاص من التابعية السورية إلى أحد مستشفيات البقاع بموجب جواز سفر سوري مغاير باسم: ق. ش. (مواليد العام ۲۰۰۳) مصاب بكسور متعدّدة من جرّاء تعرّضه لحادث صدم من قبل سيارة مجهولة في محلة شمسطار (حسب أقواله).

وعلى أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات استقصاءاتها عن المذكور وعن الحادث الذي تعرّض له. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت إلى تحديد كامل هويته الحقيقية وهي: م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سلب وتأليف عصابة، وخلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرم سرقة. ويُرَجَّح أن الإصابات التي تعرّض لها هي نتيجة سقوطه خلال تنفيذ إحدى عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، بحسب ما أفادت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتاريخ ذاته، كُلِّفَت شعبة المعلومات بتوقيفه داخل المستشفى، ووُضِعَت نقطة حراسة عليه لحين انتهاء فترة علاجه، ليُصار بعدها إلى تسليمه للقطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء.

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