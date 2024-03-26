في البقاع... مسلحون يخطفون سورياً والجيش يتمكن من تحريره

أقدمت عصابة مسلحة على خطف السوري (م.ش.ع.) من منزله في منطقة يونين - بعلبك بتاريخ ٢٥ /٣ / ٢٠٢٤، وطلب الخاطفون فدية مالية كبيرة لإطلاق سراحه.



وعلى الأثر، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد العصابة في بلدة مقنة - بعلبك، وتمكنت المديرية من تحرير المخطوف، كما أوقِف أحد الخاطفين، (ي.م.). كما ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين.