في الهرمل... مقتل امرأة وجرح إبنها في اطلاق نار بسبب خلاف عائلي

إليكم تفاصيل ما حصل...

أقدم شاب من ال مرتضى، اثر خلاف عائلي، على اطلاق النار من سلاح حربي على والدة طليقته، مما أدى الى وفاتها على الفور، وإصابة ابنها بجروح خطرة نقلا على اثرها الى مستشفى البتول - الهرمل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق.