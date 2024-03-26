مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم في النبطية وسطروا محاضر ضبط

اعلنت مصلحة حماية المستهلك لوزارة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية في بيان انه "بالرغم من الإعتداءات الصهيونية والغارات اليومية على بلدات وقرى أقضية محافظة النبطية وخطورة التنقل، إلا أننا مستمرون بعمليات المراقبة والكشف على كافة القطاعات وقمع المخالفات التجارية عملًا بتوجيهات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والمدير العام محمد حيدر وبحضور رئيس المصلحة محمد بيطار".



ويقوم المراقبون بجولاتهم اليومية في محال اللحوم والخضار الفاكهة والحلويات والعصائر والافران ومعامل تكرير وتعبئة المياه وتركزت اليوم في بلدة كوكبا قضاء حاصبيا وبلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وانصار وزبدين وتول، وقد سطروا سبعة (٧) محاضر ضبط في بلدة كوكبا، ومحضر ضبط بحق صاحب محل حلويات، و محضر ضبط في بلدة أنصار بحق صاحب ملحمة، كما تم تسطير محضري ضبط في تول بحق صاحب ملحمة، ومحضرين اخرين في النبطية الفوقا بحق أصحاب محال خضر وفاكهة وذلك بسبب مخالفة سلامة الغذاء وعدم إعلان أسعار".



وقد حذر بيطار جميع التجار بضرورة التزام القوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.