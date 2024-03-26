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الطيران الإسرائيلي يستهدف سهل رأس بعلبك
أمن وقضاء
2024-03-26 | 09:11
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الطيران الإسرائيلي يستهدف سهل رأس بعلبك
شن الطيران الإسرائيلي غارة إستهدفت سهل رأس بعلبك - وادي فعرا.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الإسرائيلي
يستهدف
بعلبك
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