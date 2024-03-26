جولة لمراقبي الإقتصاد في الصالحية وكفرجرة وتسطير محضر ضبط بحق سوبرماركت

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على محال السوبرماركت والملاحم ومحطات المحروقات في بلدات الصالحية وكفرجرة قضاء جزين، وتم تسطير محضر ضبط بحق سوبرماركت في كفرجرة لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة على الرفوف وتم حجزها ليصار الى اخذ موافقة النيابة العامة في الجنوب لتلفها.



كما جال فريق آخر من المراقبين على محال الحلويات والباتيسري والافران في مدينة صور.