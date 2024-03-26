التحقيقات في ملف مرسوم التجنيس المزور... هذا جديدها

في جديد التحقيقات في ملف مرسوم التجنيس المزور الذي أثارته الـLBCI، أوقفت قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار الشخص الذي كان يعمل مرافقًا لدى وزير الداخلية بسبب تقاضيه جزءًا من المال في فترة نشاط المجموعة للإحتيال على الضحايا.



وبذلك، إرتفع عدد الموقوفين إلى ثلاثة فيما المشتبه بهما الأساسيان لا يزالان متواريين في ظل عدم اقدام الأجهزة الأمنية حتى اللحظة على توقفيهما.



وقد حددت نصار جلسة في التاسع من نيسان في انتظار الإنتهاء من التدقيق التقني بالهواتف والداتا.