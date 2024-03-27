غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء

سقط عدد من الشهداء بغارة اسرائيلية على استراحة في بلدة الناقورة، فيما نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات صور للمعالجة.



وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الشهداء الذين سقطوا من مسعفي الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، وكانوا تجمعوا الى جانب الاستراحة المستهدفة للتوجه الى بلدة طيرحرفا.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف منزلا في بلدة طيرحرفا، حيث سقط عدد من الشهداء.