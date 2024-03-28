الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان...وتوقيف الفاعل

أمن وقضاء
2024-03-28 | 03:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان...وتوقيف الفاعل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان...وتوقيف الفاعل

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة والنشل وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل من داخل السيارات في مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 07- 03- 2024 في محلة فرن الشباك، حيث أقدم مجهول على نشل حقيبة مواطنة من داخل سيارتها وفرّ إلى جهة مجهولة.

  على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات، إطلاق نار، وشيك دون رصيد.

بتاريخ 10-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة وتمّ ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات النشل منها العملية

المذكورة في محلة فرن الشباك، مستخدِماً الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته، وأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص من داخل مخيم صبرا، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

السيارات

لبنان...وتوقيف

الفاعل

غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-12-30

الجيش: عمليات دهم وتوقيفات وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-29

عمليات دهم منازل مطلوبين ومطلقي نار في مختلف المناطق اللبنانية... وتوقيف 83 مطلوباً

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-25

عمليتا دهم وتوقيف لبنانيَّين وسوريَّين في منطقي باب الحديد والقبة – طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-22

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر على الطرقات بسبب الامطار حرصاً لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:08

غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء

LBCI
أمن وقضاء
11:40

في منطقة طريق المطار... توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
11:01

تدخل المنازل بحجّة التنظيف فتحدّد مكان تخبئة الأموال وتقوم بسرقتها... هذا مصيرها

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-26

التحقيقات في ملف مرسوم التجنيس المزور... هذا جديدها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:08

غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها

LBCI
منوعات
2024-03-25

رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الإنترنت في لبنان … يرجى المحاولة لاحقًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:20

إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
أخبار لبنان
10:40

هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
منوعات
10:11

في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More