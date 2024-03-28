الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني: إصابة أحد عناصرنا بنيران العدوان وخطار منحه تنويه المديرية تقديرًا لبسالته

أمن وقضاء
2024-03-28 | 11:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني: إصابة أحد عناصرنا بنيران العدوان وخطار منحه تنويه المديرية تقديرًا لبسالته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدفاع المدني: إصابة أحد عناصرنا بنيران العدوان وخطار منحه تنويه المديرية تقديرًا لبسالته

 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن "أحد عناصرها خليل عواضة أصيب أثناء قيامه بواجبه الإنساني بنيران العدوان الإسرائيلي، ونقل إلى المستشفى في حال حرجة".

وأشارت إلى أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يتابع وضعه الصحي، وتمنى له الشفاء العاجل، ومنحه تنويه المديرية العامة للدفاع المدني تقديرًا لبسالته".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المدني:

إصابة

عناصرنا

بنيران

العدوان

وخطار

تنويه

المديرية

تقديرًا

لبسالته

LBCI التالي
عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان...وتوقيف الفاعل
غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-07

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: الاحتلال اعتقل 5 من عناصرنا ولا نعلم عنهم أي شيء

LBCI
آخر الأخبار
15:42

المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة تنعى الشهيدين المسعفين كامل فيصل شحادة "وحيد العاملي" من بلدة دير انطار في جنوب لبنان وحسن حسين حسن "ذو الفقار" من بلدة مزرعة مشرف في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-21

المقاومة الاسلامية: رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏مجاهدونا مبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-07

الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:21

عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان...وتوقيف الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
15:08

غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-27

في منطقة طريق المطار... توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-27

تدخل المنازل بحجّة التنظيف فتحدّد مكان تخبئة الأموال وتقوم بسرقتها... هذا مصيرها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-17

لمنع إشتعال الحرائق... جملة من الأمور يجب تفاديها

LBCI
فنّ
08:18

شهادة حياة نجوى كرم: رأيت السيد يسوع المسيح 13 مرّة (فيديو)

LBCI
فنّ
07:12

محمد عطية خسر عمله بسبب دعمه لغزة... ويكشف التفاصيل في "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
امن وقضاء
07:23

تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

حجّار عن ملف اللجوء السوريّ: المساعدات إلى انخفاض

LBCI
أخبار لبنان
07:53

مخزومي: لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
07:47

اقتراح قانون يناهض العنف ضد المرأة

LBCI
أخبار لبنان
07:36

عبد الساتر خلال الاحتفال بقدّاس ​خميس الأسرار​: نرفع الصلاة على نية المسؤولين ليتوقفوا عن الاصغاء للخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
صحف اليوم
01:13

نتنياهو نحو توسيع الحرب على لبنان ومن دون خطوط حمر (نداء الوطن)

LBCI
امن وقضاء
07:23

تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات

LBCI
أمن وقضاء
15:08

غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء

LBCI
آخر الأخبار
05:19

مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يحققان في عملية فرار داني الرشيد من مبنى حماية الشخصيات في منطقة ساعة العبد التابع لأمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:45

هذا ما كشفته مصادر مطلعة للـLBCI حول مساعي هوكشتاين بشأن الحدود الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More