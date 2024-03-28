الدفاع المدني: إصابة أحد عناصرنا بنيران العدوان وخطار منحه تنويه المديرية تقديرًا لبسالته

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن "أحد عناصرها خليل عواضة أصيب أثناء قيامه بواجبه الإنساني بنيران العدوان الإسرائيلي، ونقل إلى المستشفى في حال حرجة".



وأشارت إلى أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يتابع وضعه الصحي، وتمنى له الشفاء العاجل، ومنحه تنويه المديرية العامة للدفاع المدني تقديرًا لبسالته".