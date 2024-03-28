بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا

ألقت دورية من أمن دولة وبالتنسيق مع السلطات السورية، من جديد القبض على داني الرشيد داخل الأراضي السورية واقتيد إلى لبنان وتسلمه الأمن العام، على أن يعاد تسليمه مساء اليوم الى جهاز أمن الدولة.