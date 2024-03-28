الجيش: دهم منازل مطلوبين وتوقيف 3 أشخاص في بلدة مرياطة - زغرتا

على أثر إشكال وقع في بلدة مرياطة – زغرتا تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنين (ز.ا.) و(ح.ش.) و(ب.ا.) وضبطت سلاحًا حربيًا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.