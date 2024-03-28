جريحان في إشكال داخل مخيم الرشيدية

حصل إشكال في مخيم الرشيدية، جنوب صور، بين عدد من الأشخاص تخلله إطلاق نار ورمي قنبلة يدوية نتج عنها إصابة شخصين بجروح، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد نقل الجريحان إلى خارج المخيم للمعالجة.



وتعمل القوى الفلسطينية على تطويق الإشكال وحله.